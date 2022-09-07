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Seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
07.09.2022 09:12 - Son Güncelleme: 07.09.2022 09:15

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Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi, Şifa köprüsü alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 50 ABK 716 plakalı Opel marka araç, seyir halindeyken önünde seyreden 45 ACV 571 plakalı tıra arkadan çarpı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesine saplanan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.Ayrıca patlayan su hattı nedeniyle sokak da sular altında kaldı. Belediye ekipleri içme suyu hattındaki patlağın yerini tespit ederek onarım çalışması başlattı.

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