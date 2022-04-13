RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Sendika görünümlü kumarhaneye baskın! 3 gözaltı 94 bin 500 lira para cezası

Sendika görünümlü kumarhaneye baskın! 3 gözaltı 94 bin 500 lira para cezası

Sendika görünümlü kumarhaneye baskın! 3 gözaltı 94 bin 500 lira para cezası
13.04.2022 09:24 - Son Güncelleme: 13.04.2022 09:24

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Adana'da güvenlik kameralı kumarhaneye dönüştürülen sendika binasına baskın yapan polis, tombala oynattığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynayan 50 kişiye ise 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Uzun süre kapıyı açmayan şüphelilerin, tombala kartlarını ve pullarını sakladıktan sonra kendilerini eğitim veriyormuş gibi gösterdikleri belirlendi.

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Markez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada tombala usulü kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binayı takibe aldı.

Bu gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti.

EĞİTİM SÜSÜ VERMELERİ, YAKALANMALARINI ENGELLEYEMEDİ
Dış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlerdirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı.

Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.

SENDİKA ÜYESİ OLMADIKLARI BELİRLENDİ
Bina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi.

Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.

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