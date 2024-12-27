Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 17:41 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 17:41

Selin Dilmaç isimli sözde komedyen Kadıköy'deki yeraltı sahnelerinde gerçekleştirdiği sözde "stand-up" gösterileriyle toplumun milli, manevi ve kutsal değerlerine saldırıyor.

BÖLÜCÜ İFADELER KULLANDI

Daha önce 15 Temmuz'u "tiyatro" olarak tanımlayan ve "Gerçek Kürtler bağımsız ve özerktir" gibi ifadelerle bölücülük yapan Dilmaç, İslam'ın temel değerlerini alenen hedef aldı.

ALLAHA ŞİRK KOŞTU MELEKLERLE DALGA GEÇTİ

Kendisini "donsuz ve dinsiz" olarak tanımlayan Dilmaç, gösterilerinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dört büyük melek olan Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil ile dalga geçti.

"Yaratım sürecim sancılı oluyor" ifadeleriyle Allah'a şirk koşan Dilmaç dört büyük melekleten de "ekip arkadaşı" diye bahsederek rezilliğin dozunu artırdı.

Dilmaç şu skandal ifadeleri kullandı:

"Hiç düşündünüz mü... Ya Beyoğlu 2021 Allah'ın olgunluk eseriyse... Yani canımızı dişimize taktık bu proje için gerçekten: Ekibim Azrail, İsrafil, Mikail Cebrail… Mikail'e teşekkür etmek istiyorum. İşte bir sahnede kar yağdıracaktık. İşte bir evsiz donarak ölecekti falan tam istediğim karı yağdırdı inanır mısınız tam kafamdaki kar.

Azrail keza öyle biliyorsunuz burası Beyoğlu Tarlabaşı burada ölüm oranları çok yüksek. Azrail yeri geldi 48 saat uyumadan çalıştı bizim için İsrail aynı şekilde bu proje için melodika çalmayı öğrendi normalde sadece sura üfleyebiliyordu biliyorsunuz. Yaratım sürecime gelince… Yaratım sürecim biraz sancılı oluyor benim. Amatörlerle çalışmak zor. Orada kötürüm yapıyoruz diyorum ya bu bandajlar niye bu kadar beyaz arkadaşlar buranın art direktörü nerede ya dün mü kötürüm oldu bu herif."

HZ. ADEM VE HZ. HAVVA İLE ALAY ETTİ

Dilmaç başka bir gösterisinde de Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgilide ağza alınmayacak fadeler kullanarak ezan vakitleriyle de alay etti.

Dilmaç, "İlk cennetten kovulduklarında Kadıköy'e mi taşındılar? 2+1 evde sürekli sevişiyorlar, sabah-akşam-ikindi vakti..." diyerek ahlaki ve dini hassasiyetleri hedef aldı.

YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI: HAPSE GİRSEYDİM RAHATLARDIM

Gösterisinde manevi değerlere yönelik açık bir saldırı gerçekleştiren İslam'la alay eden Dilmaç'ın bir gösterisinden de bundan herhangi ceza almadığını anlattı.

Selin Dilmaç, gösterisi sırasında, "Bu din bizim afyonumuz. Şaka yapıp linç yemedim, hak ettiğim gibi bir hapse girseydim rahatlayacaktım zaten," diyerek dini değerlere hakareti meşrulaştırmaya çalıştı. Örnek olarak, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası gözaltına alınmasını gösterip, alaycı bir tavırla, "Kaşeleri arttı," ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Selin Dilmaç'ın ifadeleri, özellikle sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Toplumun geniş kesimleri, dini değerlerle açıkça dalga geçen bu tür provokatif içeriklerin özgürlük kisvesi altında meşrulaştırılmasına karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kutsal değerlere yapılan bu tür saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, Dilmaç hakkında yasal işlem başlatılması için çağrıda bulundu.