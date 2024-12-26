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Narin Güran son dakika haberi: 2. duruşma sona erdi! 14 saat süren duruşmayı A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı!
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Narin Güran son dakika haberi: 2. duruşma sona erdi! 14 saat süren duruşmayı A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı!

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 23:36 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 23:36

Narin Güran cinayetinde kritik gün geldi. 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Mahkeme başkanı Erhan Güran'a "Bir şeyler gizliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Anne Yüksel Güran'ın Nevzat'a yönelik söylediği "Sen adam değilsin" ifadeleri de dikkat çekti. Savcı mütalaasını tekrarladı. Mahkeme Başkanı davada bugün kararın çıkmayacağını ifade etti. 14 saat süren duruşmayı A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı. İşte Narin Güran cinayetinin 2. duruşmasında yaşananlar...

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