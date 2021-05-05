RAMAZAN İMSAKİYE
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Selçuk Bayraktar'dan AKINCI'ya kuyruk arkası yazısı önerisi: 'Atalım' dedin de mühimmat mı yok dedik

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI'ya kuyruk arkası yazısı önerisi: 'Atalım' dedin de mühimmat mı yok dedik
05.05.2021 23:26
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Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, yerli ve milli akıllı mühimmatlar ile donatıldı. Mühimmatlı AKINCI'ya ilişkin paylaşım yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI'ya bir kuyruk arkası yazısı yazacak olsak. Aklıma gelen; 'Atalım dedin de, mühimmat mı yok dedik." ifadelerini kullandı.


Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, yerli ve milli akıllı mühimmatlar ile donatıldı. Mühimmatlı AKINCI'ya ilişkin paylaşım yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI'ya bir kuyruk arkası yazısı yazacak olsak. Aklıma gelen; 'Atalım dedin de, mühimmat mı yok dedik." ifadelerini kullandı.
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