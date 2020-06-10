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Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı

Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı
10.06.2020 01:05

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek bunun Milli Havacılık tarihimizin yeni bir rekoru olduğunu aktardı.


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