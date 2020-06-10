Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek bunun Milli Havacılık tarihimizin yeni bir rekoru olduğunu aktardı.
Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı
10.06.2020 01:05
- BAE kanalında PKK ağzıyla konuşan HDP'liye kapak gibi cevap
- İletişim Başkanlığı Twitter'dan paylaştı: İdlib Türkiye için neden önemli?
- Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı
- Babası Sadık Yalçın şehit Aybüke öğretmenin isminin verilme hikayesini anlattı
- TBMM'de CHP rezaleti: Çalışmaları engellemek için kabine giren çıkmadı!
- Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert 'Libya' tepkisi!
- Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 ilaç açıklaması: Üretmeyi başardık
- Başkan Erdoğan: Milletimizin kurallara genel olarak uyduğu kanaatindeyim
- Başkan Erdoğan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için alınan yeni kararları açıkladı
- 18 yaşındaki Sümeyye'nin 62 yaşındaki komşusuyla gittiği ortaya çıktı!
- Kısa çalışma ödeneğinde aslan payını işçi kıyımıyla tepki çeken CHP'li belediyeler aldı!
- Son dakika: İstanbul'da sahte içki üretiminde kullanılan 47 ton metil alkol ele geçirildi