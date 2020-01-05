Şehit Polis Fethi Sekin 3. ölüm yıl dönümünde unutulmadı 05.01.2020 12:30

Kahraman polis Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümü! İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin 3'üncü yılında unutulmadı. Adliyedeki turnikelere 'Unutmadık, Unutmayacağız. Fethi Sekin, Musa Can' yazılırken, asansörlerde de Sekin için özel olarak hazırlanan klipler oynatılıyor. 1973 yılında dünyaya gelen Sekin, kahramanlığıyla babası Mehmet Zeki Sekin'in gurur kaynağı oldu.