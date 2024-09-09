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Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Isparta’da defnedildi!
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Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Isparta’da defnedildi!

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 18:27 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 18:27

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin dün doğum yapan eşi cenazeye katılamazken, dünyaya gelen oğullarına babasının adı verildi.

Tunceli'de meydana gelen elim kazada zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) cenazesi, memleketi Isparta'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Isparta'ya getirildi. İlk olarak helallik için şehidin babasının evine, ardından da annesinin evine götürülen cenaze, daha sonra 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene şehidin ailesi, Isparta Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri, belediye başkanı ve komutanların yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı. Namaz sonrası, tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde Isparta Şehitliği'ne defnedildi.

Şehidin eşi Gizem Büyükçaylı, doğum yapmasının ardından doktorunun izni olmadığı için cenazeye katılamadı. Çiftin dün dünyaya gelen erkek bebeğine ise, babasının adı olan 'Orhan Kağan' ismi verildi. Şehidin acısı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, yeni doğan bebeğiyle babasının hatırası yaşatılacak.

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