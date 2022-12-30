Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber'de açıkladı: Yeni müjde geliyor

Son dakika haberleri... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bu noktaya çok da kolay gelinmediği gibi arkasında gerçek bir ARGE ve teknoloji çalışması ve yerlileştirme çabası olması gerekiyor. Onun da itici gücü yine milli ve yerli platform ürünleri.

Biz bir ürünü hedeflediğimizde o ürünün bütün bileşenleriyle ilgili çok net bir analiz yapıp sektörü bu konuda seferber edebiliyoruz.

Sektör derken de yine rakamlardan bahsettiniz. Burgulamak gerekirse o yıllarda yüzde 20'nin altında bir yerlilik olduğu günlerde toplam 60 kadar şirketimiz varken şu anda sayı 1.600 – 2.000'lere doğru gidiyor. Yani sanayi ekosisteminin bu işe dahil edilmesi de yerlileştirme sürecinin bir parçası.

Bu şirketlerle beraber zaten yerliliği sağlıyorsunuz. Şirketler devreye girip yerli ürünleri onlar yapabiliyorlar. Onlar bu teknoloji geliştirebiliyorlar. Bu konuda toptan bir yürüyüşümüz olması gerekiyor. Genelde devletin liderlik ettiği bir sahadır savunma sanayii bütün ülkelerde Türkiye'de de öyle ama o ana şirketlerimizin çok geniş ölçüde alta yayılması önemli.

Savunma sanayiinin koordine edilmesi önemli. Projelerin dağıtılması önemli. Genelde proje yürütücüsü taraf biziz. Yürütürken sözleşmeleri imzalarken o sözleşmelerin içinde olabildiğinde alt şirketlerin bulunmasını sanayiinin alta yayılmasını artı ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili belli bir politikanın olması gerekiyor.

Bu bir politika olarak konulmazsa sözleşmelerin içine yedirilmezse gerçekleşmez. Bunun bir anlamda kolay yolu seçmek yerine ilk başta zor görüneni zorlayıp o şekilde yürütebilirsiniz yoksa dışarıdan alma meselesi herkes için en kolaycı yol ama bunu zorlayacak politika haline getirecek hedefler koyacak bir kanal ve politika lazım bu da bizim vurguladığımız bir şey.

MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN UÇACAK?

Tüm sistemleri üzerine monte edilmiş durumda. Testlerine başlama aşamasına geldik. 5. nesil savaş uçağı düzeyinde olacak.

SİDA PROJELERİ NE AŞAMADA?

SİDA'mız ilk defa bir NATO tatbikatına katıldı.

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Drone önleme sistemi olarak sahaya sürüldü.

HÜRJET NE ZAMAN GÖKLERDE OLACAK?

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GÖKBEY'DE İLK TESLİMAT NE ZAMAN?

Seri üretimine başlandı, teslimatlar hızlanacak.

SAVUNMADA YENİ MÜJDE GELİYOR

Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Yani bugün akşama kadar onu yayınlamamızı beklesin arkadaşlarımız. İpucunu da vereyim hava savunma sistemimiz malum bir zincir şekline geliyor orada güzel bir haber daha gelecek. Görüntüleriyle beraber akşamı beklesinler.

Hava savunma sisteminde bir aşamaya daha geldik onu da duyuracağız.