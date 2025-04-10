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Sarıyer’de kaza: Öğrenci servisi ile pikap çarpıştı: 9’u öğrenci 11 yaralı
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Sarıyer'de kaza: Öğrenci servisi ile pikap çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı

Giriş Tarihi: 10.04.2025 17:54:32 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:55:30

Sarıyer'de okul servisiyle pikap çarpıştı. 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

SARIYER'de okul servisiyle pikap çarpıştı.9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Poligon mahallesi Sarıyer caddesinde meydana geldi. Yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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