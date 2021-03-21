Haberler Video Haber Videoları Şanlıurfa’da korkunç olay! Küçük kız çocuğunu tokatlayıp, ayağını yıkatıp, sigara içirdiği görüntüleri TikTok'ta paylaştı

Şanlıurfa’da korkunç olay! Küçük kız çocuğunu tokatlayıp, ayağını yıkatıp, sigara içirdiği görüntüleri TikTok'ta paylaştı

Şanlıurfa’da korkunç olay! Küçük kız çocuğunu tokatlayıp, ayağını yıkatıp, sigara içirdiği görüntüleri TikTok'ta paylaştı
21.03.2021 18:36
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TikTok'ta gün geçmiyor ki bir skandal daha yaşanmasın. Şanlıurfa’da, Aziz Ç. isimli şüpheli TikTok'ta, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı. Tepkiler üzerine Aziz Ç., görüntüleri kaldırdı. Aziz Ç., "Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" diyerek kendisini savundu. İşte o korkunç anlar...


Şüpheli Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'TikTok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı.

Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi.

"ÇÜNKÜ SEVEREK VURUYORDUM"

Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.

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