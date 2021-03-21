Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı

Romanya'da televizyonları başındakiler dehşete düştü, çırılçıplak kadın elinde taşla 'Paramı geri ver!' diye bağırarak sunucunun üzerine koştu.

Romanya'da bir ulusal kanalda Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş bulunan çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

Tamamen çıplak olan saldırgan kadın, Vaida'ya "Paramı geri ver" şeklinde bağırarak üstüne doğru koştu. Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti.