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    • 24.08.2020 11:57
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    ndan 'daki vatandaşlara SMS'li uyarı

    , hafta sonu sel felaketinden etkilenen 'da vatandaşları SMS yoluyla uyardı. Uyarıda yoğun yağış ve sel nedeniyle bazı yolların altının boşalmış olabileceğine dikkat çekilirken, can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi.

    Bakanlıktan Giresun'daki vatandaşlara SMS'li uyarı

    afet bölgesi 'da vatandaşları SMS yoluyla uyardı. Bölgede bulunan vatandaşların cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi.



    İçişleri Bakanlığı mesajında, "Değerli Giresunlu Hemşehrilerimiz; Yoğun yağış, sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerimizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyeti açısından dikkatli olmanızı rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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