Günler öncesinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve sel baskınları uyarısına rağmen metrekareye 137 kg yağışın düştüğü Dereli ilçesinin Akkaya Deresi'nin taşması sonucu Giresun tarihinin belkide en büyük sel felaketinin yaşanmasına neden oldu.