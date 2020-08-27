Günler öncesinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve sel baskınları uyarısına rağmen metrekareye 137 kg yağışın düştüğü Dereli ilçesinin Akkaya Deresi'nin taşması sonucu Giresun tarihinin belkide en büyük sel felaketinin yaşanmasına neden oldu.
Kısa sürede ilçenin 2 caddesindeki 212 dükkan ve iş yeri sular altında kaldı, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi.
Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı.