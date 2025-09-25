PODCAST CANLI YAYIN

Sancaktepe'de özel hastanede erken doğum iddiası soruşturması: 1 doktor gözaltında

Sancaktepe'de özel hastanede kadın doğum uzmanı doktorun, hastalara habersiz ilaç verip erken doğuma sebep olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında P.Ç. adlı doktor Ataşehir’deki evinde gözaltına alındı.

Sancaktepe'de bulunan özel hastanede görev yapan doktorun, bazı hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, P.Ç. adlı doktor, dün Ataşehir'de gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet cep telefonune el konuldu.

Şüpheli doktor P.Ç. adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

