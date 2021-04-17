Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olmuştu. Varank aşının ilk dozunu yaptırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olmuştu.

İLK DOZ AŞIYI OLDUI

Bakan Varank, Ankara Onkoloji Hastanesinde yerli aşısını oldu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile birlikte VLP temelli aşı için gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yeni teknolojiyle üretilen aşı çalışmamızı sene sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.

VLP aşısının mayıs içerisinde Faz 2 çalışmalarına geçilmesinin beklendiğini söyleyen Varank, İngiliz mutasyonuna karşı etkinliği bu aşamada deneneceğini ifade etti.