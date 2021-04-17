RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı oldu
17.04.2021 20:33
Ana Sayfa 00:32
CHP’nin ‘’128 milyar dolar...
Ana Sayfa 01:14
Galatasaray, deplasmanda...
Ana Sayfa 01:03
Çukur 4. sezon 33. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:38
Elektrik akımına kapılan adam...
Ana Sayfa 03:21
Göztepe - Galatasaray MAÇI...
Ana Sayfa 02:11
Erkan Oğur'un geri adım atması...
Ana Sayfa 00:24
Taşıdığı tabutun direği Fatih...
Ana Sayfa 00:49
Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet...
Ana Sayfa 01:53
Son yılların en planlı...
Ana Sayfa 00:45
Doğduğun Ev Kaderindir 40....
Ana Sayfa 12:50
17-25 Aralık'taki çirkin oyun...
Ana Sayfa 02:34
Bebek arabasının yola düşmesi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olmuştu. Varank aşının ilk dozunu yaptırdı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olmuştu.

İLK DOZ AŞIYI OLDUI
Bakan Varank, Ankara Onkoloji Hastanesinde yerli aşısını oldu.

Başkanı Hasan Mandal ile birlikte VLP temelli aşı için gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yeni teknolojiyle üretilen aşı çalışmamızı sene sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.

VLP aşısının mayıs içerisinde Faz 2 çalışmalarına geçilmesinin beklendiğini söyleyen Varank, İngiliz mutasyonuna karşı etkinliği bu aşamada deneneceğini ifade etti.

Haber Videoları