RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP’nin ‘’128 milyar dolar nerede’’ dilemması

CHP’nin ‘’128 milyar dolar nerede’’ dilemması
17.04.2021 21:20
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Ana muhalefet partisi, lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde bir süredir "128 milyar dolar nerede" başlığıyla kara propaganda çalışması yürütüyor. Merkez Bankası başta olmak üzere birçok kurum ve tüzel kişi, böyle bir kayboluşun mümkün olmadığını açıklamasına rağmen, CHP cenahı belgesiz açıklamalarını sosyal medya ağırlıklı sürdürüyor. En son CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müşteşarı İlhan Kesici'nin böyle bir şeyin olmadığını açıklaması sonrası sosyal medyada CHP'lilerin algı çalışmalarını içeren bir video gündem oldu.


'nin uydurduğu "128 Milyar Dolar nerede, düşük fiyattan mı sattınız?" gibi yalanı gündemi gereksiz yere meşgul etmeye devam ediyor.

Israrla yalanı trol ordusuyla gündemde tutmaya devam eden cephesinin kitleler üzerinde etkisi tutmadı.

Medyaları ve sosyal medyadaki trolleri aracılığıyla koordineli devam eden sloganik ve temelsiz söylemleri ciddiye alınmadı.

CHP'lilerin tutarsız söylemlerinin derlendiği bir video gündeme düştü. Oldukça eğlenceli kısa videoda CHP'lilerin 128 milyar nerede dilemması gözler önüne serildi.

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