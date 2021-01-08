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Samsun'da işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08.01.2021 09:04
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Son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.


Sedat Uzuner (42) idaresindeki Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan 06 CHU 16 plakalı servis midibüsü Serhat Caddesi'nde devrildi.

Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halim Türk (58) ve Kenan Demir, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

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