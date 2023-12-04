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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 17:47 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 18:04

Samsun Kavak Trafik Kazası 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'dan Tokat yönüne giden 60 TY 636 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait, sürüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Üçhanlar mevkisinde karşı yönden gelen Hasan Camcı yönetimindeki 55 LP 977 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, parçalara ayrılan otomobilin sürücü Hasan Camcı ile yolcu Oğuzhan Camcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüste yaralanan muavin ve 2 yolcu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe bir süre kapanan Samsun-Ankara yolu araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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