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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023, 12:28 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 13:03

🚨 Eski Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşi Trafikte Öldüresiye Dövüldü! Şehir Magandalarının Saldırı Anına Dair Şok Görüntüler! #OktayDerelioğlu #TrafikSaldırısı

🚨 Eski milli futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu ile eşi Başak Derelioğlu, trafikte şehir magandaları tarafından hunharca dövüldü. Saldırı Anına Dair Şok Görüntüler anbean kameralara yansıdı. Olaya dair Şok görüntüler ve detaylar için tıklayın! 👉 [Videolu Haber]" #OktayDerelioğlu #TrafikSaldırısı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada yol tartışması yaşadıkları grubun saldırısına uğradı. Oktay Derelioğlu darbedilirken polis iki kişiyi gözaltına aldı.

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, dün saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.

Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti. Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Polis şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ı gözaltına aldı.

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