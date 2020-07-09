Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama

09.07.2020 12:32

Son dakika haberine göre, Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.