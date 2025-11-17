İzmir’de şantiyede yangın faciası: İşçi konteynerleri yandı! 5 konteyner ve 2 araç kül oldu

Yangın kısa sürede büyüdü

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek birden fazla konteynere yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Konteynerler ve araçlar küle döndü

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam etti. İlk belirlemelere göre 5 konteyner ve 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında konteynerlerde bulunan işçilerin kişisel eşyaları da tamamen yandı.

İşçiler eşyalarını alamadan kaçtı

Yangının çıktığı konteynerde kaldığını söyleyen işçi Kadir Alan, alevlerin bir anda yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

"Kaldığımız yer komple yandı. Büyük ihtimalle elektrik kontağından çıkmış. Dumanı görünce koşarak geldik ama eşya alamadık. Kimisi canını zor kurtardı. Kimliğimiz, ehliyetimiz, kıyafetlerimiz hepsi yandı."

Bir başka işçi Ahmet Önder ise "5-10 dakika içinde her şey bitti. Konteynerlarda bütün eşyalarımız, kimliklerimiz, kartlarımız vardı. Hepsi gitti. Allah'tan canımıza bir şey olmadı." dedi.

Görgü tanıkları yaşananları anlattı

Olay sırasında şantiyede beton dökümü yaptığını belirten Volkan Marangoz, yoğun siyah dumanların bir anda yükseldiğini söyledi:

"Yangın çıkınca herkes koğuşlara koştu ama kimse bir şey çıkaramadı. Arabalar da yandı. İçeride biri var mı diye baktık ama kimse yoktu. Mikserle su tutmaya çalıştık ama fayda etmedi. İtfaiye gelene kadar her yer kapkara oldu, göz gözü görmedi."

Soruşturma sürüyor

Yangında yaralanan olmazken işçilerin birçok kişisel eşyası, belgeleri ve bir miktar parası tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.