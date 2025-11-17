PODCAST CANLI YAYIN
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame hazır: Ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi. Eski polis memuru Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Tokyaz'ın cansız bedeni Eyüpsultan'da yol kenarında bulunmuştu.

Eski polis için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle dava süreci resmen başladı. Eski polis memuru Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

