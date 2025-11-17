Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Tokyaz'ın cansız bedeni Eyüpsultan'da yol kenarında bulunmuştu.

Eski polis için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle dava süreci resmen başladı. Eski polis memuru Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.