Sultangazi’de seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu!

Dumanları fark edip aracı durdurdu

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Atatürk Bulvarı'nda saat 17.30 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracı durdurup aşağıya indi.

Alevler yolu sardı

Sürücünün araçtan ayrılmasının ardından etrafa yayılan yakıt nedeniyle hem yol hem de araç alevler içinde kaldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden oldu.

İtfaiye yarım saat mücadele etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun müdahalenin ardından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Araç küle döndü

Yangında yaralanan olmazken hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.