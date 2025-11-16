PODCAST CANLI YAYIN
Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada

Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada

Amasya'da şeker pancarı yüklü traktör römorku devrildi. Traktör sürücüsünün ve yardımına yetişmeye çalışanların ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Kışlabeyi köyünde yaşayan çiftçi Semih Pelit, tarladan hasat edilen 8 ton şeker pancarını traktör römorkuna yükleyip teslim etmeye gitti. Kaygan yolda yokuşta kalan traktör bir anda geri geri manevra yaptı. Kontrolden çıkan römork yan yatarak devrildi. Korku dolu anlar genç çiftçinin ağabeyinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. O sırada soğukkanlı olmaya çalıştığını belirten 27 yaşındaki Pelit, yardımına yetişmeye çalışan arkadaşıyla birlikte kazayı yaralanmadan atlattıklarını söyledi. Köy muhtarı Osman Akgül ise, "Köylülerimizle birlikte devrilen römorku düzeltip yeniden doldurduk" diye konuştu. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan da, temasa geçip durum hakkında bilgi aldıkları genç çiftçiye geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bunlar da Var

A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle