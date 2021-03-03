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Sağlık Bakanlığı 3 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren kovid-19 tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 3 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren kovid-19 tablosunu paylaştı
03.03.2021 20:13
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Türkiye kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 138 bin 18 testte 11 bin 520 vaka, 689 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 191 kişi de iyileşti.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Türkiye kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 138 bin 18 testte 11 bin 520 vaka, 689 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 191 kişi de iyileşti.
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