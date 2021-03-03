Sağlık Bakanlığı 3 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren kovid-19 tablosunu paylaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Türkiye kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 138 bin 18 testte 11 bin 520 vaka, 689 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 191 kişi de iyileşti.