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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı
22.04.2020 20:37

Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayı öncesi son durumu görüşmek için video konferans yöntemi ile bir kez daha toplandı. Bilim Kurulu Toplantısı ardından basının karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan'ın koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.


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