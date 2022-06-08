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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan faşist Ümit Özdağ'a çok sert sözler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan faşist Ümit Özdağ'a çok sert sözler
08.06.2022 14:34 - Son Güncelleme: 08.06.2022 14:35

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ırkçı ve yabancı düşmanı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a sert sözler. Koca Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak "Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez" dedi.

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Son dönemlerde faşizan söylemleriyle toplu ayrıştırmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine bir skandala imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde çalışan doktorlar üzerinden ayrıştırıcı bir dil kullanan ve Türk doktorlarımızın ikinci sınıf olduğunu iddia eden Özdağ'ı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı ve bilgilendirdi.

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Ümit Özdağ'ın mesnetsiz iddiaları bizzat Bakan Koca tarafından yalanlanınca Twitter'dan bir paylaşım yapan Özdağ, Koca'ya teşekkür ederken bu kez de başka bir bakana çirkin sözler söyledi. Özdağ "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye'de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim." dedi. Özdağ'ın bu sözlerinin ardından Bakan Koca'dan Özdağ'a karşı sert sözler geldi.

NEZAKETSİZLİK DÜZELTME OLARAK KABUL EDİLEMEZ

Bakan Koca, "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" dedi.

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