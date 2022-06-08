Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Necip Hablemitoğlu'na yönelik suikastı gerçekleştirdiği iddia edilen isimlere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında 2002 yılında MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş da bulunuyor. O dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan MAK Alay Komutanı Levent Göktaş, birimde çalışan Tarkan Mumcuoğlu, İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal, Hacı Arabacı, Kamil Metin ve Memiş Aytekin hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Göktaş'a ulaşılamadığı öğrenilirken yurt dışında olduğu iddia edildi. "Akıllara Hablemitoğlu suikastının kilit ismi kaçtı mı?" sorusu geldi. İşte detaylar...