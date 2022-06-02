Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi toplumun sinir uçlarını kaşıyor! Suriyeli öğrenciler üzerinden yaydıkları provokatif iftira ellerinde patladı

Ümir Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin ırkçı ve yabancı düşmanı tutumu katlanarak büyüyor...
'SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ULAŞIM BEDAVA' YALANI
Toplumun sinir uçlarıyla oynayan provokatif söylemler, iftira, algı ve manipülasyona dayalı bilgilerle siyasi alan açma peşine düşen Zafer Partisi, son olarak Kayseri'de "Suriyeli öğrencilere toplu taşıma bedava oldu" yalanını dolaşıma soktu.
Sosyal medyada çokça konuşulan olay sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi ve Zafer Partisi'nin dolaşıma soktuğu iftiranın aksine yabancı uyruklu öğrencilerin belli bir ücret karşılığında indirimli ulaşıma tabi tutulduğu öğrenildi.