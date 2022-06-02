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    • 02.06.2022 19:02
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    Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi toplumun sinir uçlarını kaşıyor! Suriyeli öğrenciler üzerinden yaydıkları provokatif iftira ellerinde patladı

    Mültecilere yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlarda sınır tanımayan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi yine bir skandala imza attı. Provokatif söylemler, iftira ve algı operasyonlarına dayalı partinin Kayseri ayağı, "Suriyeli öğrencilere toplu taşıma bedava oldu" yalanını dolaşıma soktu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu öğrencilerin belli bir ücret karşılığında indirimli ulaşıma tabi tutulduğu öğrenildi. Gelen tepkiler üzerine Zafer Partisi'nin Kayseri teşkilatının resmi hesabı özür diledi.

    takvim.com.tr
    Zafer Partisi toplumun sinir uçlarını kaşıyor!

    Ümir Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin ırkçı ve yabancı düşmanı tutumu katlanarak büyüyor...



    'SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ULAŞIM BEDAVA' YALANI
    Toplumun sinir uçlarıyla oynayan provokatif söylemler, iftira, algı ve manipülasyona dayalı bilgilerle siyasi alan açma peşine düşen Zafer Partisi, son olarak Kayseri'de "Suriyeli öğrencilere toplu taşıma bedava oldu" yalanını dolaşıma soktu.



    Sosyal medyada çokça konuşulan olay sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi ve Zafer Partisi'nin dolaşıma soktuğu iftiranın aksine yabancı uyruklu öğrencilerin belli bir ücret karşılığında indirimli ulaşıma tabi tutulduğu öğrenildi.



        TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİLER
        Bu gelişmenin akabinde gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Zafer Partisi'nin Kayseri teşkilatının resmi hesabı özür diledi.



        "500 SURİYELİ ÖĞRENCİYE 5 YILDIZLI OTELDE TATİL" PROPAGANDASI
        Mülteci düşmanlığını kendisine huy edinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "AK Parti 500 Suriyeli öğrenciye 5 yıldızlı otelde tatil yaptıracakmış" iftirasını yaydı.


        Özdağ'ın bu provokatif iftirası ise çok geçmeden elinde payladı. Söz konusu organizasyonun AK Parti veya Milli Eğitim Bakanlığı ile bir alakasının olmadığı, masrafların Avrupa Birliği'nin FRIT fonu tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

            KURGU VE TİYATRO...
            Provokasyonda sınır tanımayan Özdağ, Esenyurt'ta bir cami tuvaletinden olduğunu iddia ettiği görüntüleri servis ederek "Cami tuvaletinde uyuşturucu kullanan muhacirler" ifadelerini kullandı.

            Tuvaletlerde kamera olmadığı bilinirken Özdağ'ın tuvalet kabininin içinden görüntü paylaşması vatandaşlar tarafından, "Kurgu ve tiyatro" olarak yorumlanırken sosyal medyada Özdağ'a tepki yağdı.
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