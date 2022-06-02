Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi toplumun sinir uçlarını kaşıyor! Suriyeli öğrenciler üzerinden yaydıkları provokatif iftira ellerinde patladı





'SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ULAŞIM BEDAVA' YALANI

Toplumun sinir uçlarıyla oynayan provokatif söylemler, iftira, algı ve manipülasyona dayalı bilgilerle siyasi alan açma peşine düşen Zafer Partisi, son olarak Kayseri'de "Suriyeli öğrencilere toplu taşıma bedava oldu" yalanını dolaşıma soktu.