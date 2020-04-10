Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan ABD tetikçiliği! İşte FOX TV'nin yalan sicili 10.04.2020 09:21

ABD'nin sağladığı fonla tetikçilik yapan FOX TV'nin yalanları saymakla bitmiyor. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın başını çektiği algı operasyonu ekibi, her gün yeni bir asılsız haberle ülkemizi hedef alıyor. A Haber, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın tetikçilik merkezi FOX TV'nin yalan sicilini ortaya koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin koronayla mücadeledeki tedbirsizliğinin üzerini örtmek için otobüslerdeki kalabalığı "organize trollük" olarak nitelemiş, Ongun'un yalanı kamera kayırlarıyla ve İBB'nin otobüslerinin garajlarda yattığının ortaya çıkmasıyla deşifre olmuştu.



Murat Ongun'un söz konusu yalanını FOX TV Televizyonu Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal da göz göre göre savunmuştu. İBB'nin yalanına ortak olan Portakal'ın ve FOX TV'nin sicili kabarık.



İşte FOX TV'nin bugüne kadar ürettiği yalan ve manipülatif haberlerin bazıları:



EMEKLİLERE KESİNTİ YALANI

FOX TV, yalanlarına her gün bir yenisini ekliyor. Özellikle Türkiye ekonomisini hedef alma eğilimindeki FOX TV, emeklilerin maaşından kesinti yapılacak yalanıyla da tepki çekmişti, SGK Fatih Portakal'ın kesinti iddialarını yalanlayarak maaşlarda herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını duyurmuştu.





AMERİKAN KANALI FOX'UN TÜRKİYE'DEKİ YAYIN ORGANI ÜLKEMİZİ SÖMÜRGECİ OLMAKLA SUÇLADI

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ana haber bülteninde, Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi emperyalist bir ülke olmakla suçladı ve Türkiye'nin Libya'ya girişteki tek amacının doğalgaz ve petrol olduğu iftirasında bulunarak, "Türkiye de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye..." dedi. Türkiye, Libya'ya meşru hükümetin davetiyle gitmişti.



Fatih Portakal'ın, Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak'ta yayınlanan haberlerde Türkiye'yi "sömürgeci" ilan eden sözleri, RTÜK'ün kurul toplantısında görüşüldü. Üst Kurul, Portakal'ın, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesini ihlal ettiğini tespit ederek FOX'a "ağır idari para cezası" müeyyidesi uyguladı.







DEPREM ÜZERİNDEN YALAN HABER

FOX TV; deprem üzerinden bile yalan haber yayınladı. Fatih Portakal, 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem çalışmalarına çağrılmadığı iddiasında bulundu. İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddiayı yalanladı ve İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı.







KÜÇÜKKAYA'DAN BYLOCK YALANI!

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, eski bakanın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İsmail Küçükkaya, bu yalandan dolayı yargılanıyor.



FOX Ana Haber, Bakırköy Adliyesi'nde işlemleri tamamlanmış arşive kaldırılmak için bekleyen icra dosyalarını çekerek işleme alınacak dosyalar gibi gösterdi. Fatih Portakal, çekilen görüntüler üzerinden "ekonomi kötü" algısı yaratmaya çalıştı. Adliye görevlisi, kanalın yalan haber yaptığını açıkladı.







Kanal, İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir atölyede üretimin durdurduğuna yönelik haber yaptı.



FOX Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı.

Kanalda, "Eğitimde kırtasiyeden, kitaptan, e-kitaba kadar vergileri artırdılar" şeklinde algı operasyonu yönelik haber yayınlandı.

Haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.



JANDARMAYA İFTİRA ATTI

Amerikalı FOX, jandarmaya, "HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'yı arkadan kelepçeledi" diye iftara attı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı.

Portakal'ın iddiasına tepki gösteren Diyarbakır Valiliği de, "Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır" ifadesini kullandı.

ŞEKER PANCARI YALANI

FOX Haber yine bir algı operasyonuna daha imza attı. Bu sefer şeker pancarı üzerinden kara propaganda yaptı. A Haber Ekibi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı fabrikasına gitti ve FOX Haber'in yalanını deşifre etti.

