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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
24.06.2020 21:29

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.


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