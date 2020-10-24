Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 24 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim. " ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 24 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim. " ifadelerine yer verdi.