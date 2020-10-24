Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev A Haber'e konuştu: Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür

Azerbaycan Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. Hacıyev, çatışmalarda şu ana kadar 64 Azerbaycanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. BM gibi uluslararası örgütlerin Ermenistan ile yaşanan gerilimde Azerbaycan’a çifte standart uyguladığını belirtti. PKK'lı teröristlerin Ermenistan saflarında olduğunu söyleyen Hacıyev kardeş Türkiye ve Başkan Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.