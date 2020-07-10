Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısını açıkladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.
Bakan Koca, 10 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.
VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Bakan Koca Twitter'dan yapığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı" dedi.