Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısını açıkladı!

10.07.2020 20:18

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.