Başkan Erdoğan duyurdu: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz'da

10.07.2020 21:14

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi.