İsmail Kahraman'dan Ayasofya açıklaması: Bir esaret sona erdirildi

10.07.2020 19:29

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böyle Ayasofya ibadete açılmış oldu. Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.



KAHRAMAN: ESARET SONA ERDİRİLDİ

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Kahraman, "Bugün çok bahtiyarım tarihi bir gün yaşıyorum. Bir esaretin sona erdirilmesi oldu bu karar. Ayasofya fethin sembolüdür. Cumhurbaşkanımız bizi ve tüm İslam alemini bahtiyar etti." ifadelerini kullandı.



