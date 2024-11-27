Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 17:38

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tomruk yüklü bir kamyon devrilerek büyük bir kazaya yol açtı. Olay, Safranbolu-Bartın kara yolunun Kirkille mevkiinde gerçekleşti. Kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olay anında çevredekilerin ihbarı üzerine güvenlik ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kamyon Sürücüsü ve Yanındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

Kazada, kamyonun sürücüsü Onur Fındık (42), araçtan fırlayarak tomrukların altında kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan Yunus Aslan (36) ise ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, Aslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan da hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Ekipleri Takometreyi İnceledi

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, kazadan sonra kamyondan sökülen takometreyi başka bir kamyonete takarak sürücünün hızını ve kazanın detaylarını tespit etmeye çalıştı. Takometre verileri, kazanın nedenlerine dair önemli ipuçları sunabilir.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza yerinde yapılan incelemeler, kazanın sebeplerini belirlemek amacıyla devam ediyor.