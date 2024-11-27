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Safranbolu'da korkunç kaza: 2 ölü!
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Safranbolu'da korkunç kaza: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 17:38

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Onur Fındık ve yanında bulunan Yunus Aslan hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tomruk yüklü bir kamyon devrilerek büyük bir kazaya yol açtı. Olay, Safranbolu-Bartın kara yolunun Kirkille mevkiinde gerçekleşti. Kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olay anında çevredekilerin ihbarı üzerine güvenlik ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kamyon Sürücüsü ve Yanındaki Yolcu Hayatını Kaybetti
Kazada, kamyonun sürücüsü Onur Fındık (42), araçtan fırlayarak tomrukların altında kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan Yunus Aslan (36) ise ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, Aslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan da hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Ekipleri Takometreyi İnceledi
Olayla ilgili olarak polis ekipleri, kazadan sonra kamyondan sökülen takometreyi başka bir kamyonete takarak sürücünün hızını ve kazanın detaylarını tespit etmeye çalıştı. Takometre verileri, kazanın nedenlerine dair önemli ipuçları sunabilir.

Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza yerinde yapılan incelemeler, kazanın sebeplerini belirlemek amacıyla devam ediyor.

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