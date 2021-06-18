Saadet Partisi Kemal Kılıçdaroğlu için neden bu kadar önemli?

Geçtiğimiz seçimlerde CHP ve İYİ Parti’nin bulunduğu ittifaka destek veren Saadet Partisi’nde kriz yaşanıyor. Söz konusu kriz ise CHP yönetimi tarafından yakından takip ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu’nu kaybetmek istemiyor. Peki Saadet Partisi CHP için neden bu kadar önemli, Kılıçdaroğlu Saadet Partisi üzerinden kimlere ne mesaj veriyor? İşte detaylar…

Saadet Partisi'nde yaşanan krizde CHP'nin tarafı net. Ana muhalefet partisinin Karamollaoğlu'na desteği tam.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kurultay çağrısı Kılıçdaroğlu cephesinde yakından takip ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağını kaybetmek istemiyor.

Öyle ki, önümüzdeki seçimler için ortak aday stratejisini benimseyen Kılıçdaroğlu daha şimdiden koltuk sözü verdi.

Peki Saadet Partisi'nin ittifakta olması CHP için neden önemli? Uzun yıllar muhafazakar seçmenden beklediği desteği alamayan CHP, Saadet'i stratejik ortak olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu'na göre başta başörtüsü olmak üzere muhafazakar seçmenin CHP ile ilgili kaygılarında en büyük güvence Karamollaoğlu.

Saadet liderini yanına çeken Kılıçdaroğlu bu sayede muhafazakar kesimle diyalog kanallarını açık tutuyor.

O nedenle Karamollaoğlu'nun koltuğunu koruması 2023 seçimleri için hayati önem taşıyor. Tartışmalar sürerken gözler Asiltürk- Karamollaoğlu görüşmesine çevrildi. İki ismin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakanı'nın doktoru ve Refah Partisi eski milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz, A Haber mikrofonlarına, "Bu arkadaşlarımızın bir an önce Cumhur İttifakı içerisindeki çerçevede yer alması gerekir. Yanlışın yanında yer alanlar kendilerine yazık ederler." dedi.

Ahmet Feyzi İnceöz, "Saflarımızı çok iyi belirlememiz lazım. Oğuzhan Asıltürk'ün tavrı çok yerinde ve yapacağı hareketlerde de başarılı olacağını ümit ediyorum. Millet İttifakı deniyor ama orada Millet İttifakı yok. Verilen şehitlerin yakalarına yapışacaklarını düşünsünler" ifadelerini kullandı.