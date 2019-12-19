Haberler Video Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü

Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü

19.12.2019 19:13

Son dakika haberine göre Rusya'nın başkenti Moskova'da Federal Güvenlik Servisi yakınında çatışma çıktı. İİlk bilgilere göre Federal Güvenlik binası yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları