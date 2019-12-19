Son dakika haberine göre Rusya'nın başkenti Moskova'da Federal Güvenlik Servisi yakınında çatışma çıktı. İİlk bilgilere göre Federal Güvenlik binası yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü19.12.2019 19:13
- Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü
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