Haberler Video Haber Videoları Rus Donanmasına ait mayın tarama gemisi “Ivan Antonov” İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanmasına ait mayın tarama gemisi “Ivan Antonov” İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanmasına ait mayın tarama gemisi “Ivan Antonov” İstanbul Boğazı’ndan geçti
22.05.2021 09:11
Ana Sayfa 04:33
Milli iradeye yönelik sabotaj...
Ana Sayfa 03:06
Rus gemisi İstanbul...
Ana Sayfa 03:06
Üsküdar'da korkutan yangın!
Ana Sayfa 02:08
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1...
Ana Sayfa 00:40
Hande Erçel ev halleri...
Ana Sayfa 01:11
Ömer Çelik: Terör ağzıyla...
Ana Sayfa 00:45
Bozkır Arslanı Celaleddin 2....
Ana Sayfa 01:29
Survivor 2021 99. bölüm...
Ana Sayfa 01:05
Suriye’den gelen toz bulutu...
Ana Sayfa 01:19
Sergen Yalçın’ın sevgilisi...
Ana Sayfa 01:20
Fahrettin Altun’dan İsrail’e...
Ana Sayfa 07:46
Esra Erol'da Gökhan'ın iddiası

Son dakika... Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' mayın tarama gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı. Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' mayın tarama gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden saat 7.30 sularında İstanbul Boğazı'na giriş yapan mayın tarama gemisinin, geçişi esnasında mürettebatın nizami bir şekilde güvertede durduğu görüldü. Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayan Rus Donanmasına ait 601 borda numaralı "Ivan Antonov" Karadeniz'e doğru yol aldı.
Haber Videoları