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ROJİN'in son görüntüsü ortaya çıktı! Yurttan neden terlikle çıktı? Bardakçı köyü detayı! Beyaz araba mı kaçırdı?
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ROJİN'in son görüntüsü ortaya çıktı! Yurttan neden terlikle çıktı? Bardakçı köyü detayı! Beyaz araba mı kaçırdı?

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 12:14 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 12:15

Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 13 gündür sürüyor. 'Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü?' soruları yanıt beklerken A Haber kayıp üniversitelinin son görüntülerine ulaştı. Bahse konu görüntülerde Rojin Kabaiş'in ayağında sarı terliklerle yurttan çıkış anı yer alıyor. Öte yandan çalışmalar Rojin'in kaybolduğu noktaya en yakın yerleşim birimi Bardakçı Köyü'nde yoğunlaştı. Bölgeden hızla kaybolan beyaz araç "Rojin'i bu araçla mı kaçırdılar?" sorusunu akıllara getirdi.

Kayıp Rojinin son görüntüleri! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı: Bardakçı Köyü ve beyaz araç mercek altına alındı
Kayıp Rojin'in son görüntüleri! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı: Bardakçı Köyü ve beyaz araç mercek altına alındı

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