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Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı

Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları günlerdir sürüyor. 'Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü' soruları yanıt beklerken A Haber kayıp üniversitelinin son görüntülerine ulaştı. Bahse konu görüntülerde Rojin Kabaiş'in ayağında sarı terliklerle yurttan çıkış anı yer alıyor.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 20:40 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 20:54
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı

Kabaiş günlerdir köşe bucak her yerde aranıyor.

Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

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