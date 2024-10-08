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ROJİN KABAİŞ'e ne oldu? Kaçırıldı mı? Arama çalışmalarında yeni detay!
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ROJİN KABAİŞ'e ne oldu? Kaçırıldı mı? Arama çalışmalarında yeni detay!

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 11:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 11:17

Van’da 11 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Van Gölü sahilinde Kabaiş’e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulunmasının ardından, kaçırılma ihtimaline karşı deprem bölgelerinde görev yapan hassas burunlu köpekler de aramalara katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan Van'dan aktardı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Genç kızı arama çalışmaları havadan karadan devam ediyor (DHA)

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Rojin'den 11 gündür haber yok (DHA)

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Ekipler Rojin'in kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor (DHA)

KARADAN VE HAVADAN ARAMA
Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 11'inci gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, havadan da polis helikopteri ile arama yapılıyor.

Rojin Kabaiş (DHA)

KAÇIRILDI MI?
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar, jandarmaya ait su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazlarının da kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Hassas burunlu köpekler Rojin'i arıyor (DHA)

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV ALAN HASSAS BURUNLU KÖPEKLER
Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler, Bardakçı Mahallesi ile çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin göl üzerinde ve çevresinde aramaları sürerken, AFAD'ın deprem bölgelerinde kullandığı eğitimli köpekler ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı dronu da çalışmalarda yer alıyor.

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