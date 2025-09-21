PODCAST CANLI YAYIN

Rize Boğaz Yaylası yolunda heyelan anı kamerada

Rize'de son iki gün etkili olan yağışlar sonrasında heyelan nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylası'nın yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

