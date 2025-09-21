PODCAST
Rize Boğaz Yaylası yolunda heyelan anı kamerada
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 21:12
Rize'de son iki gün etkili olan yağışlar sonrasında heyelan nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylası'nın yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
