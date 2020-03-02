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Rejim yanlısı kanal canlı yayındayken Türk topçuları rejim askerlerinin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdu | Video

Rejim yanlısı kanal canlı yayındayken Türk topçuları rejim askerlerinin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdu | Video

02.03.2020 16:04

Esad rejimi yanlısı kanal Serakib'de canlı yayındayken Türk topçuları rejim askerlerinin olduğunu binayı vurdu. İşte rejim yanlısı kanalın canlı yayına damga vuran Türk topçusunun başarılı atışı...


Türkiye 34 askerimizin şehit edildiği hain saldırı sonrası İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında askerlerimize yönelik saldırı düzenleyen rejim hedefleri ateş altına alındı.

TSK CANLI YAYINDA VURDU

Serakib'de rejim yanlısı kanal canlı yayındayken Türk topçuları rejim milislerinin olduğu binayı vurdu. O anlar rejim yanlısı kanalın kameralarına yansıdı.

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