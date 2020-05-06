Reji Yılmaz Özdil'in kaçak villasını ekrana getirince FOX sunucusu İsmail Küçükkaya çıldırdı!

06.05.2020 09:55

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in villa skandalı gündeme bomba gibi düştü. Yeni Asır gazetesi haberi manşete taşıyarak Özdil'in vurgununu anlattı. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ise bu sabah "Çalar Saat" programında Yeni Asır Gazetesi'nden "Normalleşme sevinci" haberini okurken reji ekrana Yılmaz Özdil'in kaçak villasının haberleştirildiği görüntüyü getirince adeta çıldırdı. İşte Yılmaz Özdil'in vurgununu örtbas etmek isteyen İsmail Küçükkaya'yı sinirlendiren o an! Takvim.com.tr özel haberi...

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı Muğla Bodrum'daki villaya İmar Barışı'ndan sonra kaçak eklentiler yapıldığının tespit edilmesinin ardından inceleme başlatıldı. Özdil'in 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı kaçak villa 3 gün içinde yıkılacak.



KÜÇÜKKAYA'YI ÇILDIRTAN GÖRÜNTÜ

Yeni Asır Gazetesi, Özdil'in kaçak villa vurgununu manşetine taşıdı. İsmail Küçükkaya ise bu sabah sunduğu Çalar Saat programında "Normalleşme Sevinci" adlı haberi okurken, rejinin kadrajı kaydırmasıyla Özdil'in vurgun haberi ekrana geldi. Özdil'in kaçak villa skandalını örtbas etmek isteyen Küçükkaya, rejiyi "yukarı arkadaşlar yukarı!" sözleriyle uyardı.

İŞLEM BAŞLATILDI

İncelemede İmar barışından yararlanan ve villanın bazı bölümleri için yapı kayıt belgesi alan Özdil'in daha sonra villada tekrar büyütmeye gittiği belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipler ile Bodrum Belediyesi Fen işleri mühendisleri yaptıkları incelemede villadaki kaçak yapılan bölümleri tespit ederek yıkılması için işlem başlattı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yıkım kararına ilişkin belgenin gelmesini beklediği, 15 günlük yasal sürede mal sahibinin yıkımı gerçekleştirmemesi durumunda kaçak bölümlerin Fen İşleri ekiplerince yıkılacağı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, Bitez'deki villada İmar Barışı'ndan sonra yapılan eklentileri bölgenin uydu fotoğraflarından da faydalanarak tespit ettiği öğrenildi. Hülya Özdil tarafından Mayıs 2017'de Aktur A.Ş'den 4.6 milyon liraya satın alınan villanın birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142.5 metrekare olan yapının, 310 metrekareye çıkarıldığı ve tüm bu bölümler için daha sonra İmar Barışı'ndan yararlanılıp yapı kayıt belgesi alındığı belirlendi.





İmar Barışı'ndan yararlanarak lüks villasına eklentiler yapan Özdil'in ikinci genişletme denemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kaçamadı. Adem Ülker/ YENİ ASIR

Takvim.com.tr/Özel