yazarı Yılmaz Özdil 'in 2017 yılında Bodrum Bitez'de eşi Hülya Özdil adına satın aldığı kaba inşaat halindeki villasında ruhsata aykırı inşaat yaptığı iddiaları üzerine yeni gelişmeler yaşandı. Özdil'in usulsüzlükler yaptığı haberlerini ihbar kabul eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.



Başsavcı Şükrü Arslan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında İmar Suçları Bürosu'nun konuyu inceleyeceği, araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı vurgulandı. Ayrıca Muğla İl Çevre Müdürlüğü de Yapı Kayıt Belegesini iptal etti ve iptal yazısı, Bodrum Başsavcılığı'na yollandı. Yazıda, Hülya Özdil'in imar barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi almak için gerçek dışı beyanda bulunduğu anlatıldı.