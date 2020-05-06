Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 2017 yılında Bodrum Bitez'de eşi Hülya Özdil adına satın aldığı kaba inşaat halindeki villasında ruhsata aykırı inşaat yaptığı iddiaları üzerine yeni gelişmeler yaşandı. Özdil'in usulsüzlükler yaptığı haberlerini ihbar kabul eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
CHP'li Bodrum Belediyesi de villadaki kaçak inşaatı tesciller bir açıklama yaptı. Yasadışı inşaat faaliyetleri tek tek anlatıldı.
Bilindiği gibi Özdil'in villasına 142 metre kare için ruhsat alınmış kaçak yapılan inşaat çalışması sonucu villa 310 metrekareye çıkarılmıştı.
İŞTE YASADIŞI FAALİYETLER
İlk ruhsat 12.02.2008 tarih ve 2008/16 sayılı yapı ruhsatı ile düzenlenmiştir. (2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (120,00 m2) işyeridir.)
Sonrasında bu yapı ruhsatına göre herhangi bir inşaat faaliyetine başlanılmamış ve iki yılda bir (süre uzatımı amacıyla) yenileme ruhsatları düzenlenmiştir.
Daha sonrasında 20.12.2016 tarih ve 2016/746 sayılı tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. (Bu ruhsat da 2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (142,50 m2) işyeridir.)
Söz konusu yapı için (işyeri olarak) 10.08.2017 tarih ve 2017/383 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
YAPININ MEVCUT DURUMU HAKKINDA:
Yapıda onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında; müştemilat (18,00 m2), jeneratör odası (13,50 m2), bahçe deposu (9,50 m2), zemin terası altında ilave oda (81,00 m2) bulunmaktadır.
Ayrıca teras üst örtü/pergola projedeki gösteriminden (ahşap mertekler) farklı olarak çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama (üzeri kiremit) şeklinde imal edilmiştir ve projeden farklı olarak binanın sağ ve sol cephesinde büyütülmüştür. (iskan sonrası.)
Bu düzenlemeleri kapsayan 11.09.2018 tarih ve JJH1BT5K belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır.
Yapı Kayıt Belgesi "Konut-1 bağımsız bölüm-310,00 m2" olarak düzenlenmiştir.
Tapu kaydında taşınmazın niteliği; "2 Katlı Betonarme Konut ve Arsası" olarak belirtilmektedir.
Yapı Kayıt Belgesine ilişkin değerlendirme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İl Müdürlüğü) tarafından yürütülecektir.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Başsavcı Şükrü Arslan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında İmar Suçları Bürosu'nun konuyu inceleyeceği, araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı vurgulandı. Ayrıca Muğla İl Çevre Müdürlüğü de Yapı Kayıt Belegesini iptal etti ve iptal yazısı, Bodrum Başsavcılığı'na yollandı. Yazıda, Hülya Özdil'in imar barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi almak için gerçek dışı beyanda bulunduğu anlatıldı.
CHP'li Bodrum Belediyesi de villadaki kaçak inşaatı tesciller bir açıklama yaptı. Yasadışı inşaat faaliyetleri tek tek anlatıldı.
Bilindiği gibi Özdil'in villasına 142 metre kare için ruhsat alınmış kaçak yapılan inşaat çalışması sonucu villa 310 metrekareye çıkarılmıştı.
İŞTE YASADIŞI FAALİYETLER
İlk ruhsat 12.02.2008 tarih ve 2008/16 sayılı yapı ruhsatı ile düzenlenmiştir. (2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (120,00 m2) işyeridir.)
Sonrasında bu yapı ruhsatına göre herhangi bir inşaat faaliyetine başlanılmamış ve iki yılda bir (süre uzatımı amacıyla) yenileme ruhsatları düzenlenmiştir.
Daha sonrasında 20.12.2016 tarih ve 2016/746 sayılı tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. (Bu ruhsat da 2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (142,50 m2) işyeridir.)
Söz konusu yapı için (işyeri olarak) 10.08.2017 tarih ve 2017/383 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
YAPININ MEVCUT DURUMU HAKKINDA:
Yapıda onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında; müştemilat (18,00 m2), jeneratör odası (13,50 m2), bahçe deposu (9,50 m2), zemin terası altında ilave oda (81,00 m2) bulunmaktadır.
Ayrıca teras üst örtü/pergola projedeki gösteriminden (ahşap mertekler) farklı olarak çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama (üzeri kiremit) şeklinde imal edilmiştir ve projeden farklı olarak binanın sağ ve sol cephesinde büyütülmüştür. (iskan sonrası.)
Bu düzenlemeleri kapsayan 11.09.2018 tarih ve JJH1BT5K belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır.
Yapı Kayıt Belgesi "Konut-1 bağımsız bölüm-310,00 m2" olarak düzenlenmiştir.
Tapu kaydında taşınmazın niteliği; "2 Katlı Betonarme Konut ve Arsası" olarak belirtilmektedir.
Yapı Kayıt Belgesine ilişkin değerlendirme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İl Müdürlüğü) tarafından yürütülecektir.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ