Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil 'e ait Bodrum Bitez'deki ruhsata aykırı villa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İmar Barışı 'ndan sonra kaçak inşaat yaptırdığı belirlenen Özdil'in yalan beyan vererek aldığı Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi.



Özdil'in 2017 yılında 4.6 milyon liraya aldığı ve 'ticari alan' statüsündeki yapıyı 'cins değişikliği' ile villaya çevirdiği tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtlı villa icin inceleme başlattı.





Bodrum Belediyesi 3 gün iş gününde kaçak bölümleri yıkmazsa, bakanlık res'en yıkacak.Kaçak bölümlerin, 2018'deki İmar Barışı'ndan sonra yapıldığı belgelendi.