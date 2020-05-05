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    • 05.05.2020 Gazete
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    Sözcü yazarı ’in ’daki villasının kaçak bölümleri için yıkım kararı

    yazarı ’in ’daki villasında ekipler inceleme yaptı. Özdil'in, 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı villası için yıkım kararı alındı.

    O kaçak yıkılacak
    Sözcü Gazetesi yazarı 'e ait Bitez'deki ruhsata aykırı villa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. 'ndan sonra kaçak inşaat yaptırdığı belirlenen Özdil'in yalan beyan vererek aldığı Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi.


    Özdil'in 2017 yılında 4.6 milyon liraya aldığı ve 'ticari alan' statüsündeki yapıyı 'cins değişikliği' ile villaya çevirdiği tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtlı villa icin inceleme başlattı.


    Bodrum Belediyesi 3 gün iş gününde kaçak bölümleri yıkmazsa, bakanlık res'en yıkacak.


    PROJEDE FARKLI İMARDA FARKLI



    Kaçak bölümlerin, 2018'deki İmar Barışı'ndan sonra yapıldığı belgelendi.









    Haberler Güncel Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum’daki villasının kaçak bölümleri için yıkım kararı
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