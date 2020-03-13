Haberler Video Haber Videoları Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı |Video
Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı |Video

Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı |Video

13.03.2020 15:40

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi. Hatay'daki törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları