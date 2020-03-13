Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi. Hatay'daki törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı |Video13.03.2020 15:40
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